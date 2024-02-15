Galatasaray Sparta Prag ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Maçın kanalı belli oldu

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Galatasaray Sparta Prag ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. Maçın kanalı belli oldu
Galatasaray Avrupa sınacında. Temsilcimiz Sparta Prag karşısında. İlk 11 belli oldu.

Türkiye'nin Avrupa'daki en başarılı takımı Galatasaray, başarılarına bir yenisini daha eklemek için bu akşam önemli bir maça çıkıyor.

Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'taki maçın başlama saati 20.45. Maçın hakemi de İspanyol hakem Alejandro Hernandez. Mücadele EXXEN'den yayımlanacak.

Bu maçın rövanşı ise 22 Şubat’ta Çekya’da oynanacak.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

Buna göre kalede Muslera yer alacak. Savunma ise Kaan, Nelsson, Sanchez ve Berkan'dan oluşacak.

Buruk'un orta sahada Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu beşlisine yer vermesi bekleniyor. Santrforda ise Icardi forma giyecek.

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