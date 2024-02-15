Fenerbahçe Galatasaray'la birleşme kararı aldı

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Fenerbahçe Galatasaray'la birleşme kararı aldı
Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin yayın ihalesini kimin alacağına karar vermek için bir araya geldi.

Süper Lig'de beIN Sports'un sözleşmesi bitmek üzere.

beIN Sports, yayın haklarını tekrar almak için TFF'ye son önerisini sundu.

Saran Medya, yayın ihalesine girdi ve beIN Sports'tan daha fazla para önerdi.

Saran Medya, 140 milyon euro önererek beIN Medya'yı geçti.

Kulüpler Birliği, Saran Medya'nın önerisine cevap verilmeyenj TFF'ye adeta ateşi püskürdü.

Çünkü Saran Medya, şartnameye uygun olarak en yüksek öneriyi vermişti.

ALİ KOÇ VE DURSUN ÖZBEK ANLAŞTI

Bu olaydan sonra Ali Koç ve Dursun Özbek, TFF'ye karşı birlik oldu.

Diğer takımları da yanlarına alarak, TFF'den daha yüksek öneriyi kabul etmesini istediler.

PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANIYORLAR

Yayın İhalesi Komisyonu, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 16.00'da toplanacak.

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig'in yayın haklarını kimin alacağına karar verecek.

TFF, ihaleyi 29 Şubat'ta bitireceğini söyledi.

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