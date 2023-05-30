Galatasaray takımı toplantıyı bastı. Okan Buruk'a soğuk duş!

Basın toplantısını basan Galatasaraylı futbolcular, Okan Buruk'la birlikte şampiyonluğu kutladı.

Sarı - Kırmızılı futbolcular ellerindeki su şişesiyle Okan Buruk'u ıslatarak şampiyonluk marşları söyledi.

İŞTE İLK KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSİMLER

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray kadrosunda birçok isim ilk şampiyonluğunu yaşadı. Kadrosunda birçok yıldız isim bulunan Galatasaray'da tam 20 isim ilk kez bir lig organizasyonunda şampiyonluk görmüş oldu. İlk şampiyonluğunu yaşayan Galatasaraylı futbolcular şöyle:



Okan Kocuk, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Mathias Ross, Emin Bayram, Sam Adekugbe, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Juan Mata, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Milot Rashica, Yusuf Demir, Dries Mertens, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka.