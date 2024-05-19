Galatasaray taraftarının sahaya attığı şey yok artık dedirtti

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşıyor.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle devam ederken hakem Arda Kardeşler'in kararı sarı-kırmızılı taraftarları çıldırttı.

Mauro Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda Arda Kardeşler'in devam kararına sinirlenen bir taraftar ayakkabısını sahaya fırlattı.

Su, çakmak, meşale gibi yabancı maddelere alışkın olduğummuz ligimizde ayakkabı atılması herkesi şaşkına uğrattı.

Galatasaray'ın ezeli rakibinden bir puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olması sebebiyle karşılaşma normal derbilere oranla ekstra gergin geçiyor.