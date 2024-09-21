Galatasaray taraftarları stadyuma ulaştı. Derbi ateşi Kadıköy'ü sardı

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Galatasaray taraftarları stadyuma ulaştı. Derbi ateşi Kadıköy'ü sardı

Fenerbahçe- Galatasaray derbisini stattan takip edecek olan sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy'e ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray bugün saat 20:00’da Kadıköy’de karşı karşıya geliyor.

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Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Kadıköy'e hareket etmek için RAMS Park'tan ayrılarak Kadıköy’e doğru ilerledi.

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GALATASARAY TARAFTARLARI 28 OTOBÜS EŞLİĞİNDE KADIKÖY'E ULAŞTI

Yaklaşık 2 bin taraftar önce RAMS Park'ta toplandı. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bilet kontrolleri ve üst aramalarından sonra taraftarlar otobüslere yöneldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarına destek olmak için toplam 28 otobüs eşliğinde tezahüratlarla karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na hareket etti. Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy’e ulaştı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜ

Belediye otobüsü ile Kadıköy'e doğru yola çıkan Galatasaray taraftarı arasında birinin görüntüsü dikkat çekti.

ELİNDEKİ KUR'AN-I KERİM İLE MAÇA GİTTİ

Bir Galatasaray taraftarı yanında getirdiği Kur'an-ı Kerim ile derbiyi izlemek için Kadıköy'e doğru yola çıktı. Elindeki Kur'an-ı Kerim'i bağrınabastığı görülen fanatik taraftarın görüntüsü sosyal medyada bazı kesimler tarafından abartı bulunurken bazı kullanıcılar ise destek verdi.

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