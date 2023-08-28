Galatasaray tecavüzden aklanırsa Arsenal'in yıldızını alacak

Sarı-kırmızılılarda Erden Timur'un daha önce aleyhinde tecavüz davası olduğu için transferi veto edilen Partey hakkında "Partey'yi ancak tecavüz davasından aklanırsa alırım.” dediği ortaya çıktı.

Galatasaray tecavüzden aklanırsa Arsenal'in yıldızını alacak

Uzun bir süre adı sarı-kırmızılılarla anılan ve teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği bilinen Fred ve Partey transferlerinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Fotospor’da yer alan haberde Galatasaray’da transfer edilecek oyuncular hakkında destek veren şirketin iki ismi de veto ettiği ifade edildi.

Haberde söz konusu şirketin Fred için; "doping yaptığı için bir sezon futboldan uzak kaldı" raporu verdiği belirtilirken Partey için de, "aleyhinde tecavüz davası devam ediyor. İlerleyen dönemde sıkıntılı bir süreç yaşanabilir" ifadeleriyle transferi veto ettiği aktarıldı.

Galatasaray’ın gelen bu rapor doğrultusunda iki ismi de veto ettiği söyelenen haberde Erden Timur’un kendisine, "Partey'i alsana" diye çağrıda bulunan insanlara “Fred'i dopingçi diye almadım... Partey'yi ancak tecavüz davasından aklanırsa alırım.” dediği iddia edildi.

İlgili Haberler
Okan Buruk'un hasta çocuğuna çirkin hakaretler etti. Fenomen sıfatlı Yaren Çakar'dan küfürlü video
Öne Çıkanlar
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Ümmetçilik algısıyla gizli Araplaştırma politikası
Son Haberler
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı Magazin
Barış Arduç kızı Jan Asya ile sosyal medyayı salladı
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti Siyaset
İktidarın ortağı HÜDA-PAR bile maaşlara itiraz etti
Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı Yaşam
Kamyonla otomobil feci şekilde çarpıştı
Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak Dünya
Papua Yeni Gine Kudüs'te büyükelçilik açacak
Bungalov tatili yapan çiftin 1 yaşındaki çocuğu havuza düştü Güncel
Bungalov tatili yapan çiftin 1 yaşındaki çocuğu havuza düştü
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık anlaşma Ekonomi
ASELSAN'dan 35 milyon dolarlık anlaşma
Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor! Son karar bekleniyor Spor
Trabzonspor mutlu sona ulaşıyor! Son karar bekleniyor