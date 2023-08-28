Galatasaray tecavüzden aklanırsa Arsenal'in yıldızını alacak

Uzun bir süre adı sarı-kırmızılılarla anılan ve teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği bilinen Fred ve Partey transferlerinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Fotospor’da yer alan haberde Galatasaray’da transfer edilecek oyuncular hakkında destek veren şirketin iki ismi de veto ettiği ifade edildi.

Haberde söz konusu şirketin Fred için; "doping yaptığı için bir sezon futboldan uzak kaldı" raporu verdiği belirtilirken Partey için de, "aleyhinde tecavüz davası devam ediyor. İlerleyen dönemde sıkıntılı bir süreç yaşanabilir" ifadeleriyle transferi veto ettiği aktarıldı.

Galatasaray’ın gelen bu rapor doğrultusunda iki ismi de veto ettiği söyelenen haberde Erden Timur’un kendisine, "Partey'i alsana" diye çağrıda bulunan insanlara “Fred'i dopingçi diye almadım... Partey'yi ancak tecavüz davasından aklanırsa alırım.” dediği iddia edildi.