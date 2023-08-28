Okan Buruk'un hasta çocuğuna çirkin hakaretler etti. Fenomen sıfatlı Yaren Çakar'dan küfürlü video

Sosyal medya yayıncısı Yaren Çakar'ın, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a ettiği hakaretler sosyal medyada adeta infial yarattı.

Okan Buruk'un hasta çocuğuna çirkin hakaretler etti. Fenomen sıfatlı Yaren Çakar'dan küfürlü video

Yaren Çakar isimli bir sosyal medya fenomeninin Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaretler etmesi kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

Sosyal medyada gündeme gelmek için Okan Buruk'un lösemiyi yenmiş oğlu Ali Yiğit Buruk'un fotoğraflarını Google'dan aratarak "Çok çirkin" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti: Okan Buruk’un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Cüce *.....* Okan Buruk’un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Allah affetsin bir de saçını sarıya boyatmış.

Yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’a hakaret etmeye devam eden Yaren Çakar “Oğlum çirkine çirkin diyeceksin bu ayıp bir şey değil ki. Çocuk sevimli değil abi. 30 yaşında görünüyor çocuk” ifadeleri ile sosyal medyada yoğun tepki gördü.

Canlı yayının bu anları Twitter'da önce Galatasaraylı taraftarlar arasında yayıldı.

Daha sonra taraflı tarafsız herkesin tepki göstermesiyle açıklama yapmak zorunda kalan Yaren Çakar hesabını kapatmak zorunda kaldı.

GALATASARAY'IN DA SPONSORU

Sözde fenomen Çakar’a tepki gösteren kullanıcılar yayıncıya sponsor olan markaları sponsorluktan çekilmeye çağırdı. Yemeksepeti ise Yaren Çakar ile olan sponsorluk anlaşmalarını bitirdiklerini bir Galatasaray taraftar hesabına verdiği şu yanıtla açıkladı: İlgili kişi ile iş birliğimizi an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız.

ÖZÜR MESAJI DA TEPKİ ÇEKTİ

Tepkilere dayanamayan Yaren Çakar bir özür mesajı yayınladı. Çakar yayınladığı mesajda şunları söyledi: Okan Buruk’un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım. Ne benim ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinden bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim.

LÖSEMİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞTÜ

Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit Buruk 2009 yılında dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıl Ali Yiğit Buruk’a lösemi teşhisi konduğu öğrenildi. Okan Buruk yoğun bir tedavi süreci geçiren oğlunu tedavisi sırasında yalnız bırakmayarak Fransa’ya gitti. Tedavisinde önemli bir gelişme kaydettiği aktarılan Ali Yiğit Buruk’un hastalığı neredeyse atlattığı aktarıldı.

Gazeteci Süleyman Rodop, Okan Buruk ile yaptığı görüşmeyi aktarırken şunları söyledi: “Okan’ın oğlu Ali Yiğit’in bir rahatsızlığı vardı ve yurt dışında tedavi görmesi gerekiyordu. Bu tedavi olumlu sonuç vermiş. Hastalıktan kurtuldukları için göklere uçuyordu.”

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