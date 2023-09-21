Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan genç oyuncu Gökdeniz Gürpüz'ü kadrosuna kattı.



Sarı Kırmızılılar, genç futbolcu için Sarı Siyahlılar'a 220 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.



Öte yandan Galatasaray'ın 17 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;

-25.02.2026 doğum tarihli profesyonel futbolcu Gökdeniz Gürpüz'ün transferi konusunda Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 220.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcuyla ise 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.