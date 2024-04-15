Galatasaray üçüncülük maçı oynayacak. Şifresiz TRT'de

Galatasaray HDI Sigorta, seride 1-0 geriye düştüğü maçta yarın Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Mücadele saat 18:00'de başlayacak ve TRT SPOR Yıldız kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3'üncülük ve 4'üncülük mücadelesi kızışıyor.

Galatasaray HDI Sigorta, serinin ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı konuk edecek.

Seride 1-0 önde olan Ziraat Bankkart, ilk maçı 3-0'lık net bir skorla kazanmıştı.

Ankara temsilcisi eğer bu maçı da kazanırsa, ligi 3'üncü sırada bitirmeyi garantileyecek.

Ancak Galatasaray HDI Sigorta'nın galibiyeti durumunda, serinin üçüncü ve belirleyici maçına geçilecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda gerçekleşecek olan bu önemli karşılaşma, saat 18:00'de başlayacak ve TRT SPOR Yıldız'dan canlı yayınlanacak.