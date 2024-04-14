Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı

Kaynak: İHA
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosu açıklandı
Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla bitirdi ve Alanya’ya hareket etti.

Galatasaray’ın kamp kadrosu da belli oldu.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde;

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius."

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