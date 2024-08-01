Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi

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Galatasaray ve Fenerbahçe savaşa girdi

İngiltere Premier Lig ekibi Fulham, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Scott McTomniay için Manchester United'a 20 milyon euro teklif yaparken, oyuncu ile ilgilenen bir diğer takımın Fenerbahçe olduğu ortaya çıktı.

Manchester United forması giyen Scott McTominay, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Telegraph'ın haberine göre; Fulham, 15 milyon sterlinlik teklifinin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif sundu. Fulham, 27 yaşındaki oyuncu için bu kez Manchester United'a 20 milyon sterlin (24 milyon euro) teklif etti.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SAVAŞTA
Ayrıca McTominay ile Galatasaray ve Fenerbahçe de ilgilendiği yazıldı. Everton'ın da İskoç orta saha oyuncusuna ilgisi olduğu ancak kulübün devralma süreci nedeniyle transfer yapmaları zor göründüğü aktarıldı.

OPSİYONU BULUNUYOR
Scott McTominay'ın Manchester United ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve kontratında uzatma opsiyonu da mevcut.

Manchester United, Paris Saint-Germain'den Manuel Ugarte ile ilgileniyor. İngiliz kulübü, yollarını ayırmak istediği Casemiro için henüz ciddi bir alıcı bulamadı. Yeni transferler için kaynak yaratmak zorunda olan

Manchester United'ın, uygun bir teklif gelmesi halinde McTominay'ın ayrılmasına izin verebileceği belirtildi. Kulüp, McTominay için 25-30 milyon sterlin bonservis bekliyor.

PERFORMANSI
Manchester United altyapısından yetişen ve kariyerinde başka bir takımda forma giymeyen Scott McTominay, Kırmızı Şeytanlar'da 252 maça çıktı ve 29 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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