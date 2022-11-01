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Fatih Terim için twitterdan yeni hamle. Messi için yapmışlardı

Twitter, Fatih Terim tag'ine GOAT emojisi ekledi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:00
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Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim için twitter harekete geçti. Deneyimli çalıştırıcıya büyük onur

Fatih Terim için twitterdan yeni hamle. Messi için yapmışlardı
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Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim için sosyal medya devi Twitter da harekete geçti. Netflix tarafından belgeseli yapılan Fatih Terim için Twitter, Fatih Terim etiketine İngilizcesi Greatest Of All Time'ın (Tüm zamanların en iyisi) kısaltılması Goat emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.

Öte yandan dünya futbolunda Lionel Messi, Goat lakabıyla biliniyor.

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