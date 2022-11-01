Fatih Terim için twitterdan yeni hamle. Messi için yapmışlardı

Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim için sosyal medya devi Twitter da harekete geçti. Netflix tarafından belgeseli yapılan Fatih Terim için Twitter, Fatih Terim etiketine İngilizcesi Greatest Of All Time'ın (Tüm zamanların en iyisi) kısaltılması Goat emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.

Öte yandan dünya futbolunda Lionel Messi, Goat lakabıyla biliniyor.