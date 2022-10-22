Buse Terim'in fiyat isyanı: Burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum

Buse Terim kızının eski ayakkabıları için istediği fiyat üzerinden haberleştirilince hakkında yapılan yorumlara isyan etti. Yüksek bir fiyat belirlediği eleştirileri dışında hakarete varan yorumlarla da karşılaşan Terim, kendisi hakkında yapılan haberin altına şu yorumda bulundu:

"Bu haber yapılarak tam olarak ne amaçlanmak isteniyor aslında çok iyi biliyorum. Tam da yorumlarda okuduğum şeyleri yazdırmak ve düşündürmek adına yapılmış, linç kültürünü destekleyen dünya saçması, art niyetli ve hiç bir haber değeri taşımayan bir saçmalık bu.

Kendi çevreme başta olmak üzere, etrafımda ihtiyacı olan bir çok aileye yıllardır yardım yapan biriyim ve bunu hiç bir zaman yüksek sesle söyleyerek yapmadım. Bunu şu anda burada yazıyor olmaktan bile utanıyorum.

Bu platformdan elde edilen gelirle hangi kurumlara nasıl bir destek verdiğimi bilmeden bu şekilde hedef gösterilmiş olmama da ayrıca çok üzülüyorum. Beni, ailemi, yaşantımı, bu konularda ki hassasiyetimi başta sizin çok iyi bildiğinizi düşünüyordum. Çok üzgünüm ve bu haberi yapan ve yayanların da nasıl bir vicdan ile uyuyacağını da çok merak ediyorum."