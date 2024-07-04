Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı. Fiyatları belli oldu

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı. Fiyatları belli oldu

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray 2024-2025 sezonu formalarını görücüye çıkardı.

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda giyeceği formaları bir tanıtım videosu eşliğinde duyurdu.

ABD'li Nike ile olan iş birliğini sonlandırarak Alman spor giyim devi Puma ile anlaşma sağlayan kulüp, üç farklı forma tasarımını gözler önüne serdi.

Yeni sezon formalarının fiyatları da açıklandı. Standart versiyonlar 2999 TL’den satışa sunulurken, taraftarlara özel hazırlanan versiyonlar için 1499 TL fiyat etiketi belirlendi.

Galatasaray’ın formaları, hem sahada hem de tribünde şıklığı ve takım ruhunu yansıtacak şekilde tasarlandı.

Galatasaray’ın yeni formalarını tanıtan özel video, taraftarların beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

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