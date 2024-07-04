Türkiye Hollanda maçının sonucu şimdiden belli oldu. Avusturya maçını bilen kahin köpek Furry seçimini yaptı

Sosyal medyada fenomen haline gelen kahin köpek Furry, isabetli maç sonucu tahminleriyle yoğun ilgi görüyor.

Daha önce Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Borussia Dortmund'u yenerek şampiyon olacağını öngören kahin köpek Furry, Türkiye-Avusturya karşılaşmasının sonucu için de seçimini yapmıştı.

A Milli Takım'ın, Son 16 Turu karşılaşmasında Avusturya'yı 2-1'lik skorla mağlup edeceğini öngören kahin köpek tam isabet sağlamıştı.

Avusturya-Türkiye karşılaşması öncesinde yaptığı tahminle Türkiye'nin maçı 2-1 yeneceğini doğru bilen Steph Furry adlı köpek, Hollanda karşılaşmasının da şimdiden ilan etti!

Step Furry'ye göre 6 Temmuz Cumartesi günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye, Hollanda'yı 2-1 yenerek yarı finale yükselecek.

Kahin köpek Furry ilk olarak Hollanda'nın öne geçeceğini, ardından Türkiye'nin 2 gol bularak kazanacağını öngördü.

Steph Furry, bir topu seçerek ve onu kazanan takımın bayrağının olduğu sepete yerleştirerek maç sonuçlarını tahmin ediyor.