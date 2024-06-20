Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini internet sitesinden duyurdu.

Galatasaray Kulübü, yeni transferini açıkladı.

Hollandalı pasör Britt Bongaerts, Galatasaray Daikin'e 1+1 yıllık imza attı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Britt Bongaerts ile güçlendirdi.

Kulübümüz, 1996 doğumlu Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.
Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem ekibinde başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, ŁKS Commercecon Łódź, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart takımlarında forma giydi.

3 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası şampiyonluğu ve 2 Almanya Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı milli pasör, geçtiğimiz yıl Alman Kadınlar Voleybol Ligi'nin en değerli oyuncusu da seçildi.

Britt Bongaerts’e hoş geldin der, sarı-kırmızı kariyerinde başarılar dileriz."

brit-kapak.webp

brit.jpeg

brit1.webp

brit2.webp

brit3.webp

İlgili Haberler
Nihat Özdemir başaramadı
Son Haberler
Yumruklar havada uçuştu Gündem
Yumruklar havada uçuştu
4 aydır kapalıydı açıldı Gündem
4 aydır kapalıydı açıldı
İklim krizi kontrolden çıkıyor Dünya
İklim krizi kontrolden çıkıyor
Nihat Özdemir başaramadı Spor
Nihat Özdemir başaramadı
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı Ekonomi
Rekabet soruşturmalarına süre ayarı
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı Dünya
Fosil yakıt kullanımı rekor kırdı
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı Dünya
Almanya’da nüfus göçe rağmen yüzde 1 artacak İstanbul’un ise yüzde 17’si sığınmacı