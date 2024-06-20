Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, yeni transferini açıkladı.

Hollandalı pasör Britt Bongaerts, Galatasaray Daikin'e 1+1 yıllık imza attı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, kadrosunu Britt Bongaerts ile güçlendirdi.

Kulübümüz, 1996 doğumlu Hollandalı pasör Britt Bongaerts ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

Profesyonel voleybol kariyerine 2013 yılında TT Papendal Arnhem ekibinde başlayan oyuncu, sırasıyla Eurosped, Ladies in Black Aachen, USC Münster, SSC Palmberg Schwerin, ŁKS Commercecon Łódź, Bartoccini Fortinfissi Perugia ve Allianz MTV Stuttgart takımlarında forma giydi.

3 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu, 2 Almanya Kupası şampiyonluğu ve 2 Almanya Ligi şampiyonluğu yaşayan Hollandalı milli pasör, geçtiğimiz yıl Alman Kadınlar Voleybol Ligi'nin en değerli oyuncusu da seçildi.

Britt Bongaerts’e hoş geldin der, sarı-kırmızı kariyerinde başarılar dileriz."