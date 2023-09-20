Galatasaray yönetiminden Kopenhag maçı için dev prim kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda ilk maçına bugün kendi evinde Kopenhag’a karşı çıkacak olan Galatasaray ilk maçtan galip ayrılmak ve Devler Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak için futbolcularına müthiş bir prim teklif etti.

1 MİLYON EURO DAĞITILACAK

Takvim’de yer alan habere göre, Kopenhag'ı yendiği taktirde UEFA'dan 2.8 milyon Euro galibiyet primi elde edecek olan yönetim, bu paranın 1 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon lira)'sını ise galibiyet primi olarak futbolculara dağıtma kararı aldı.

SON ANTRENMANDA AÇIKLANDI

Yönetimin Kopenhag maçı öncesi son antrenmanda futbolcularına vereceği primi açıkladığı belirtildi. Oyuncuların bu açıklamadan sonra yöneticilere teşekkür ettiği gözlendi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag maçına oyuncularını müthiş bir motivasyonla hazırladı.

SÖZ VERDİLER

Sarı-Kırmızılı oyuncuların da Kopenhag maçını kazanmak için ellerinden ne gerekiyorsa yapacaklarını hocalarına söyledikleri belirtildi. Galatasaray'da Muslera önderliğindeki futbolcuların da arkadaşlarıyla Kopenhag maçı öncesi bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.