Galatasaray Zaniolo yüzünden şike soruşturmasına takıldı

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında gerçekleştirdiği Zaniolo transferinde, Milan ile ortak hareket ettiği iddiası doğru çıkarsa Galatasaray zor durumda kalabilir.

Galatasaray Zaniolo yüzünden şike soruşturmasına takıldı

Galatasaray'ın devre arasında Roma'dan transfer ettiği İtalyan yıldız Nİcolo Zaniolo, sezon sonu takımdan ayrılmazsa sıkıntı çıkabilir.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Zaniolo için şu iddiayı ortaya atmıştı;

- Bu yaz satılırsa serbest kalma maddesi 35 milyon Euro olacak.
- 2024 yazında satılırsa 28 milyon Euro-30 milyon Euro arasına düşecek.
- 2025 yazında satılırsa 23 milyon Euro-25 milyon Euro arasına gerileyecek.

GALATASARAY'IN HEDEFİ OYUNCUYU SATMAK
Sarı-kırmızılı takımın tek hedefi, Zaniolo'yu satmak olacak.
İddia edildiği gibi Galatasaray'da sözleşme süresi boyunca kalıp, "altın top" kazanırsa 150-200 milyon Euro hayalinin gerçekleşme ihtimali bulunmuyor.
Galatasaray'ı zor durumda bırakan ise Zaniolo'nun sözleşmesinde "Milan'a bu yaz 25 milyon Euro'ya gidebilir" maddesinin olduğu iddiası.

İDDİA DAHA ÖNCE ORTAYA ATILMIŞTI
Bu iddiayı ve Galatasaray'ı zor durumda bırakacak benzer bir iddia daha önce ortaya atılmış, o dönemde Galatasaray'ın Zaniolo transferi sırasında Milan'la ortak çalışma içine girdiği konuşulmuştu.
UEFA bu tarz transfer ortaklıklarını "transfer şikesi" olarak kabul ediyor. Kısa süre önce Udinese ile Juventus aleyhine Mandragora transferiyle ilgili soruşturma açmıştı.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR
UEFA, Zaniolo için Milan iddialarını araştırır ve doğruluk payına rastlarsa hem Galatasaray'a hem de Milan'a şike yüzünden soruşturma başlatılması gündeme gelebilir.

(Fotospor)

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