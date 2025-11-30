Galatasaray'da ay başında kasık fıtığı nedeniyle ameliyat edilen Yunus Akgün için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sahalara aralık ayının ortalalarında dönmesi beklenen milli oyuncu, Fenerbahçe derbisi için harekete geçti.

Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi büyük müjde! - Resim : 2

YUNUS AKGÜN'DEN FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN FEDAKARLIK

Yunus Akgün, takımda birçok sakat ve cezalı oyuncu olmasının ardından Fenerbahçe derbisi için büyük bir fedakarlık yapma kararı aldı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta oynamak istediğini ve fedakarlık yapmak istediğini teknik ekibe iletti.

