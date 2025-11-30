Coca Cola, Trendyol Süper Lig'in 4 dev takımına sponsorluk teklifinde bulunmuştu. Beşiktaş ve Trabzonspor, bu yapılan teklifi reddederken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise teklifi kabul ettiği iddia edilmişti.

Bu 2 kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmezken, UltrAslan tribün lider Sebahattin Şirin'den bir açıklama geldi. Şirin, Galatasaray Yönetimi'ne yapılan teklifin reddedilmesine yönelik çağrıda bulundu.

Sebahattin Şirin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç gündür global bir kola markasının bazı kulüplerle sponsorluk anlaşması yaptığı ve bazı kulüplerin kabul ettiği ve bazı kulüplerin ise reddettiği haberleri gündemde yer almaktadır.

Filistin'de yaşanan insanlık dramını finanse ettiği birçok kaynak tarafından doğrulanan bu kola markasıyla adımız dahi anılmamalıdır.

Şayet gündemdeki bu haberler doğruysa böyle bir sponsorluk ihtimali varsa her seferinde sergilediğimiz duruşun karşılığında ülkemize ve bizlere minnet duyan ve teşekkür eden en çok da Türk halkından umut bekleyen Filistin halkının uğradığı soykırıma karşı onurlu direnişlerinde umutsuzluğa sürüklemiş oluruz."

