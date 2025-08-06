Galatasaray'a Suudi piyangosu! Morata'ya talip çıktı

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Galatasaray'a Suudi piyangosu! Morata'ya talip çıktı

Galatasaray'da takımdan ayrılmak isteyen Alvaro Morata için bir talip daha çıktı. Como ile anlaştığı iddia edilen İspanyol golcü için bu kez Suudi Arabistan ekibinin devreye girdiği iddia edildi.

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen konuşulan Alvaro Morata için Como'nun ardından sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılıların, 8 ile 10 milyon euro arasında bir kazanç beklediği dünyaca ünlü golcü, Arabistan'ın yolunu tutabilir.

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Nicolo Schira'nın haberine göre; Al Qadsiah, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca Suudi kulübünün Morata'nın Como ile yaptığı anlaşmayı bozmayı hedeflediği kaydedildi.

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