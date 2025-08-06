Galatasaray'a Suudi piyangosu! Morata'ya talip çıktı

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen konuşulan Alvaro Morata için Como'nun ardından sürpriz bir talip çıktı. Sarı-kırmızılıların, 8 ile 10 milyon euro arasında bir kazanç beklediği dünyaca ünlü golcü, Arabistan'ın yolunu tutabilir.

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Nicolo Schira'nın haberine göre; Al Qadsiah, Galatasaray'dan Alvaro Morata'yı kadrosuna katmak istiyor. Haberde ayrıca Suudi kulübünün Morata'nın Como ile yaptığı anlaşmayı bozmayı hedeflediği kaydedildi.

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