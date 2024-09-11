Galatasaray’a transfer müjdesi geldi. 5 yıllık anlaşma sağlandı

Süper Lig’de transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna bir kanat bir de orta saha oyuncusu katmak isteyen sarı kırmızılılarla ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir haber geldi.

RMC Sport'un haberine göre, Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılıların Belçika ekibi ile bonservis konusunda anlaşmak için girişimleri sürüyor. Fransız basınında çıkan haberlerde sözleşmenin detayları konusunda bir bilgi yer almadı.

Nijeryalı orta sahanın Belçika ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Onyedika , Brugge formasıyla 95 maça çıktı ve 4 gol attı.

Galatasaray bu sezon Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert'i kadrosuna kattı.