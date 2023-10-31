Galatasaray'da Abdülkerim harekatı. Milan iddiası ortalığı karıştırdı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Victor Nelsson'dan sonra savunmada yeni partneri Davinson Sanchez'le de çok iyi bir uyum yakalayan 29 yaşındaki savunmacı için yönetim harekete geçti.

Bu sezonki başarılı performansıyla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Hakkında Milan iddiaları atılan başarılı stoper, teknik direktör Okan Buruk'un da vazgeçilmezi oldu.

Kerem Aktürkoğlu'na sezon başında zam yapan sarı-kırmızılı kurmaylar, yıldız oyuncunun 9 milyon TL olan ücretini 27 milyon TL'ye çıkartmıştı.

Şimdi Kerem gibi ilk 11'in bankosu olan Abdülkerim'in sözleşmesinde de iyileştirme yapılması kararı alındı. 2025'e kadar olan mevcut anlaşmasında garanti ücreti 19.5 milyon TL yazan milli stoperin kazancı artırılacak.

Bu şekilde jest yaparak oyuncuyu ödüllendirmek isteyen yönetimin, maaşı Kerem'in seviyesine getirmeyi planladığı kaydedildi.