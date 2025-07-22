Galatasaray'da Ahmet Can Kaplan alarmı! Anlaşmayı duyurdular

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'tan ayrılmak isteyen Ahmetcan Kaplan için önemli bir gelişme yaşandı. Süper Lig devi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği başarılı oyuncunun geleceği netlik kazanıyor.

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AHMET CAN KAPLAN'DAN GALATASARAY'A KÖTÜ HABER!

Sky'da yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, milli savunmacı Ahmet Can Kaplan ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Köln'ün 6 milyon euro bonservis bedeli talep eden Ajax ile pazarlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan haberde, Galatasaray'ın Ahmetcan Kaplan'a ilgisinin azaldığı duyuruldu.

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