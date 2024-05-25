Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da başkanlık seçimi başladı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı.

Galatasaray Spor Kulübü'nün 104. dönem yönetim kurulu seçimleri, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştiriliyor. Gerekli çoğunluk aranmaksızın yapılan genel kurulda, iki adayın ortak önerisi ve kongre üyelerinin oybirliği ile Hikmet Koyuncuoğlu, kongre divan başkanı olarak belirlendi.

Divan kurulu oluşturulduktan sonra, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan toplantıda, oy kullanacak sandık kurulları hazırlandı.

Toplamda 10 bin 290 üyenin oy kullanma yetkisi bulunmakta.

Üyelerin oylarını kullanmalarını sağlamak amacıyla Galatasaray Lisesi'nde 20 adet sandık yerleştirildi. Oylama işlemi saat 15.00 itibarıyla tamamlanacak.

DURSUN ÖZBEK VE SÜHEYL BATUM YARIŞIYOR
Galatasaray'da başkanlık için Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

DURSUN ÖZBEK
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

SÜHEYL BATUM
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

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