Galatasaray'da bazı futbolcuları idmana çıkmıyor iddiası

Cem Dizdar öncelikle derbi sonrası Rams Park'ta çıkan olaylara değindi.

Gazeteci Dizdar "Okan Buruk'un oğlu, yöneticilerin tartışması sırasında arada kaldı. Hocam, oğlunun orada ne işi vardı, derbinin ardından gerginlik olacağını tahmin etmiyor muydunuz" sözleriyle Sarı Kırmızılıları eleştirdi.

Dizdar sözlerine söyle devam etti:

İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal için de benzer durumlar söz konusu, onun hakkında da darp edildiğine dair görüntüler var. Eğer bir kontrol mekanizması işler olsaydı, bu tür olaylar yaşanmazdı.

Cem Dizdar ligde son maç öncesi gündem yaratan bir iddiayı ortaya attı.

İşte Cem Dizdar'ın sözleri:

Galatasaray'da bazı oyuncular antrenmana katılmıyorlar, şampiyonluk haftasında hem de. Böyle bir durum nasıl mümkün olabilir?

İşte, antrenman yapmamanın sonuçları sahada görüldü. 10 kişi kalmış bir takıma karşı hiçbir şey yapamadınız. Icardi gerçekten dünya çapında bir yıldız ama onu yurt dışından Türkiye'ye getirmek her zaman mümkün olmuyor.

Yunus Akgün, Leicester'a kiralandıktan sonra 'İngiltere'den döndüğümde, orada yaptığım antrenmanın sadece çeyreğini burada yapıyorum' itirafında bulundu.

Aslında doğru bir noktaya değindi. Ülkemizde futbol antrenmanları ve çalışmaları bu kadar hafife alınıyor. Bu yüzden, genellikle hafife aldığımız Sparta Prag'a 4 gol yiyoruz ve Olympiakos'a karşı eleniyoruz.