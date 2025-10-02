Galatasaray'da Beşiktaş deyince akla onun ismi geliyor: BAY

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta Beşiktaş ile mücadele edecek.

Bu sezona kadar takımda derbilerde en deneyimli isim Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera yer alıyordu.

Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından en deneyimlisi isim Barış Alper Yılmaz oldu. Yılmaz, sarı-kırmızılılarda Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı toplam 16 derbiye çıktı.

2021-2022 sezonunda Ankara Keçiörengücü'nden transfer olan 25 yaşındaki futbolcunun, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7'si Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 8 derbide Galatasaray 4 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Bu sezon Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 karşılaşmaya çıkan Yılmaz, hepsi ligde 3 gol sevinci yaşadı.

Barış Alper Yılmaz'ın ardından sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbilerinde Lucas Torreira 7, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı da 6 kez sahada yer aldı.

