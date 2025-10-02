İlkay Gündoğan'dan gündemi sarsan Leroy Sane açıklaması!

Galatasaray'ın yeni transferlerinden İkay Gündoğan, Liverpool maçının ardından Sky'a bir röportaj verdi. İlkay Gündoğan, birçok konuya değinirken, Leroy Sane için de sorulan sorulara yanıt verdi.

"BAŞKA BİR YOLU YOK"

"Galatasaray'ın gerçek yüzünü gördük mü?"

"Bu, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre, bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik."

"LIVERPOOL REFERANS"

"Bu olağanüstü performansın ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğini düşünüyorsunuz?"

"Bunu söylemek zor. Önümüzdeki birkaç maçta da bu performansı tekrarlayabilirsek, puanlar alabiliriz. Bu maç artık bir referans noktası oldu. Standartları belirledik ve bunun üzerine bir şey inşa etmek istiyoruz."

Leroy Sane'ye çok kötü haber!

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

"EKSTRA MOTİVE OLMADIM"

"Manchester City'nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool'a karşı ekstra motive oldunuz mu?"

"Dürüst olmak gerekirse, hayır. Kulübümle burada Liverpool'a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi."

"RİTİM YAKALADIĞIMI HİSSEDİYORUM"

"Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz, Tamamen uyum sağladınız mı?"

"Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır, 60,70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Bu uzunlukta oynadığım son maç Kulüpler Dünya Kupası'ndaydı. O maç da epey bir süre önceydi. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip ile yaptığımı görüşmeler sayesinde giderek daha iyiye gidiyor."

"LEROY SANE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

"Galatasaray'da Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Liverpool maçını da yedek kulübesinde tamamladı. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne gibi bir rol oynayabilirsiniz?"

"Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor. Leroy, Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir. Ligdeki takım performansımıza bakarsanız, puanları topladığımız halde, hala geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok şey var. Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor."

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

"ONU SAVUNMAK İSTEMİYORUM"

"Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?"

"Leroy'u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. O da biliyor, anlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bunu görebilirsiniz. Sonuçta, o takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Bu da böyle bir statüye sahip bir oyuncu için o kadar da doğal bir şey değil. Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması."

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim...

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

Galatasaray'da Liverpool maçının primi ortaya çıktı!

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak