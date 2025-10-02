Derbi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

VICTOR OSIMHEN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI



Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı. Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.



Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmüş ve 72 dakika sahada kalmıştı. Yıldız golcü, Liverpool maçında kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş karar! FIFA hakemlerine büyük şok

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim...

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak