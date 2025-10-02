Derbi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen şoku!

Kaynak: Haber Merkezi
Derbi öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen şoku!

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray, bu mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılılarda, Victor Osimhen takımdan ayrı çalıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden Galatasaray, bir günlük iznin ardından ligdeki Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ne yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyorNe yaptın sen Victor Osimhen! Tüm dünya onu konuşuyor

dasasdsad.gif

Dominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen olduDominik Livakovic'in dünyası başına yıkıldı! Resmi açıklama geldi: Olmaz denilen oldu

VICTOR OSIMHEN TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Liverpool maçında sakatlanan Osimhen takımla antrenmana çıkmadı. Nijeryalı yıldız, takımdan ayrı özel çalışma gerçekleştirdi.

Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Liverpool maçıyla birlikte ilk 11'e geri dönmüş ve 72 dakika sahada kalmıştı. Yıldız golcü, Liverpool maçında kramp nedeniyle oyundan çıkmıştı.

Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş karar! FIFA hakemlerine büyük şokFerhat Gündoğdu'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş karar! FIFA hakemlerine büyük şok

Nice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldıNice maçına saatler kala Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! O yıldızın parmağı kırıldı

Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim...Dev derbinin hakemi belli oldu! İşte Galatasaray-Beşiktaş maçında düdük çalacak isim...

Tribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydıTribünleri hıncahınç doldurdular! Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran maç: Şehrin yarısından fazlası stadyumdaydı

Sadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacakSadettin Saran çok hızlı başladı! İlk transfer belli oldu: Taraftarlar sevinçten havalara uçacak

Son Haberler
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Arda Güler Xabi Alonso'yu kara kara düşündürtüyor!
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz reddedildi
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
İstanbul'da hissedilen depremde panik anları! Kadın cama çıkarak çığlıklar attı
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Komadaki oyuncu İbrahim Yıldız’ın ablası sessizliği bozdu: Devrilen ağacın altında kalmıştı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!
Güngören'de depreme yakalanan avukat kendini böyle dışarı attı!