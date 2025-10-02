Ferhat Gündoğdu'dan Galatasaray-Beşiktaş derbisi için flaş karar! FIFA hakemlerine büyük şok

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan maçların hakemlerini açıkladı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği ve cumartesi günü Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi için Yasin Kol görevlendirildi. Bu gelişmenin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu olay oldu.

FERHAT GÜNDOĞDU FIFA HAKEMLERİNE GÖREV VERMEDİ

2 Süper Lig devi arasında oynanacak olan bu kritik mücadeleye Yasin Kol'un atanması gündeme oturdu. Ferhat Gündoğdu, bu yıl FIFA kokartı takmaya hak kazanan 7 isme derbide görev vermeyerek kendisine bir kez daha olay olmayı başardı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı ve ligde sezon boyunca tek mağlubiyetini aldığı Beşiktaş maçında da görev yapan Kol'un bir kez daha siyah-beyazlılar ile oynanacak derbiye atanmasına sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Bu atama, derbi öncesinde zaten yüksek olan tansiyonu daha da artırarak, maçın sadece iki takım arasındaki rekabetten ibaret kalmayıp, hakem kararlarının da maçın kaderinde belirleyici bir rol oynayabileceği yönündeki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ocak ayında yaptığı açıklamada 2025 yılında şu isimlerin FIFA kokartı takmaya hak kazandığını açıklamıştı;

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Zorbay Küçük

Kadir Sağlam

Mehmet Türkmen

Oğuzhan Çakır

