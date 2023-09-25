Galatasaray'da büyük deprem. Erden Timur'un istifası gündemde

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Son dönemde sürekli olarak hastalıkları bahane eden Timur’a yakın sosyal medya hesapları bu konuyu gündeme getirtiyor.

Hatta bazıları çok daha ileri giderek, “Timur olmasa bu yönetim Burak Elmas yönetimini aratır” sözleri ise Başkan Dursun Özbek’i rahatsız ediyor.

İddialar ise Erden Timur’un daha fazla üstüne gelinmesi durumunda istifasını vereceği yönünde… Timur’un bu yüzden sürekli olarak hastalığıyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına ses çıkarmadığı.

Özbek’in de istifa ederse Timur’a “dur” demeyeceği konuşuluyor.

Galatasaray 2’nci Başkanı Metin Öztürk ve Başkan Yardımcısı Cemal Özgörkey'in de aralarında bulunduğu bazı yöneticilerin Özbek'e rahatsızlıklarını uzun zamandır söylediği, bu konuda rahatsız olan başka yöneticiler olduğunu da ilettikleri kaydediliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Levent Yaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Levent Yaz'ın Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur nedeniyle görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

Bilindiği gibi geçen hafta Cumartesi günü Galatasaray'ın inşaatı süren Kemerburgaz'daki futbol A takımı tesislerinde düzenlenen aylık olağan divan kurulunda kulübün mali bilançoları muhasip üye Levent Yaz tarafından değil, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur tarafından sunuldu. Timur'un bu sunumu yapabilmesi için divanda oylama yapılarak, yetki sağlandı. Levent Yaz'ın istifasında bu durumun da etkili olduğu kulislerde konuşuluyor. (Kaynak Fotospor)