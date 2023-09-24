Galatasaray'da 'Erden Timur' istifası

Sarı-kırmızılı ekipte Yönetim Kurulu'ndan istifa eden Levent Yaz ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Levent Yaz'ın Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur nedeniyle görevinden istifa ettiği öne sürüldü.

''BÜYÜK RAHATSIZLIK DUYDU''

Gazeteci Mustafa Çevik, konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Çevik, paylaşımda Yaz'ın, son divan kurulu toplantısında mali sunumu kendisinin yerine Erden Timur'un yapması sebebiyle tepki gösterip istifa ettiğini iddia etti.

Mustafa Çevik'in yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Levent Yaz’ın yakın dostları ile paylaştığı, Kemerburgazda yapılan son divan kurulunda mali işlerle ilgili sunumu atanmış yönetici Erden Timur’un yapmasından büyük rahatsızlık duyduğu.. Levent Yaz, 'Ben seçilmiş yöneticiyim, Erden Timur atanmış. Kulüp beni mali işlerden sorumlu yapmış. Sunumu mali konularda Erden Timur yapıyor, buna da başkan Dursun Özbek müdahale etmiyor. Öyleyse burada durmanın anlamı yok deyip' görevi bıraktığı net bilgi."

LEVENT YAZ KİMDİR?

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunun muhasip üyesi olan Levent Yaz, 1973 yılında İstanbul'da doğdu.

Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

Lise ve üniversite yıllarında profesyonel basketbol da oynayan Yaz, bankacılık sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Yaz, halen inşaat ve finans sektöründe faaliyetler yürütüyor.