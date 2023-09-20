Galatasaray'da hasret yine dinmedi. Devler Ligi'nde galibiyeti unuttu

Kopenhag ile 2-2 berabere akaln Galatasaray'ın devler ligi arenasında galibiyet hasreti 17 maça çıktı.

KAYNAK: AA
Galatasaray'da hasret yine dinmedi. Devler Ligi'nde galibiyeti unuttu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemdeki galibiyet hasretini, Kopenhag maçında da dindiremedi. Sarı-kırmızılı takım, "Devler Ligi" grup aşamasında oynadığı son 12 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.

2018'DEN SONRA GALİBİYET ALAMADI
Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk haftasında Lokomotiv Moskova karşısında 3-0'lık skorla elde eden Galatasaray, sonraki 12 maçında 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

TEK MAĞLUBİYET BARCELONA'DAN
2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere toplam 19 maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 10 galibiyet ve 8 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona karşısında yaşadı.

SON YENİLGİSİ DE BEŞİKTAŞ'TAN
Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Galatasaray bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

(AA)

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