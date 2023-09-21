Kopenhag teknik direktöründen Galatasaray isyanı: Kimseyi takımımda görmek istemiyorum

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

Maçta 85. dakikaya kadar 2-0 geride olan sarı-kırmızılılar 86’da Sacha Boey ve 88’de Tete’nin attığı gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelenin bitmesinin ardından Danimarka basınına açıklamalarda bulunan Kopenhag teknik direktörü Jacob Neestrup Türk taraftarları kızdıracak sözler sarf etti.

Jacob Neestrup’un ifadeleri şu şekilde:

“HAYAL KIRIKLIĞI”

“Buraya kazanmak için gelmiştik. Sonucun sürpriz olduğunu söyleyemem. On yıldır Danimarka takımları hem Avrupa'da hem de Türk takımlarına karşı başarılı bir grafik çiziyor. Aldığımız sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyleyebilirim."

“BİZDEN DAHA FAZLA PARA HARCADINIZ AMA BİZ DAHA İYİYDİK”

Danimarka takımları ve özellikle de Kopenhag, Türk takımlarına karşı daha başarılıydı. Sivasspor ve Başakşehir'e karşı birkaç sene önce iyi sonuçlar aldık. Bizden daha fazla para harcadığını söyleyebiliriz ama biz daha iyi performans sergiledik."

“HER OYNADIĞIMIZDA KAZANIYORUZ”

“Siz Türkler... Bize biraz saygı göstermelisiniz. İki puan kaybettik. Seninle her oynadığımızda kazanıyoruz. Sonra da 'tek bir nokta için tebrikler' ile başlayan soruları yanıtlamamızı bekliyorsunuz”

“KİMSEYİ”

“Bir de benden Galatasaray'dan hangi oyuncuları takımımda görmek istediğimi söylememi istiyorlar... Kimseyi”