Kopenhag'da kırmızı kart gören Jelert'e takımdan ağır sözler. Günah keçisi ilan edildi

Editör: Hamza Özalkuş

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray kendi evinde Kopenhag ile karşı karşıya geldi.

35 ve 58. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 2-0 önde götüren Danimarka temsilcisinde Ellias Jelert 73. dakikada 2. Sarı karttan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Rakibinin sahada 10 kişi kalmasını değerlendiren sarı-kırmızılılar 86’da Sacha Boey ve 88’de Tete’nin attığı gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Kırmızı kart görerek galibiyetin kaçırılmasında büyük pay sahibi olan Jelert'e hem takımından hem de Danimarka basınından büyük tepki geldi.

Maçın ilk golcüsü Mohamed Elyounoussi, takım arkadaşının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, "Birden fazla puan alamamamız çok yazık. Kırmızı kart tabii ki çok saf ve aptalca.

Bu da maçı 3 puan almamızı zorlaştırdı ama İstanbul'dan puan almamızın olumlu yönüne odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Lukas Lerager ise, "Ona pek bir şey söylemedim. Bunu kendisi de biliyor. Şimdi bir süreliğine ona kızıyoruz, sonra muhtemelen onu tekrar ayağa kaldıracağız. Soyunma odasında etrafta dolaşıp durdu. Ona çenesini kapatmasını ve oturmasını söyledim. Ortalıkta dolaşıp özür dilemenin bir faydası yok" diye konuştu.