Galatasaray'da Icardi depremi

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Galatasaray'da Icardi depremi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kulübe ihtar çekti ve alacaklarını talep etti. Bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi yarattı.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, bugün saat 21.00'de oynanacak Hatayspor maçı ile sezonu açacak.

Mücadeleye saatler kala flaş bir gelişme yaşandı.

ICARDI İHTARNAME ÇEKTİ
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin, kulüpten alacaklarını istediği öne sürüldü. Icardi'nin, yaklaşık 5 milyon euro'luk gecikmiş alacakları için Galatasaray'a ihtar yazısı yolladığı ifade edildi.

Golcü oyuncu, geçtiğimiz mart ayının başında da kulübe ihtar çekmiş, daha sonra taraflar arasında protokol imzalanarak sorun çözülmüştü.

ÖZBEK'TEN ICARDI AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Icardi transferindeki sponsorlukların bitip bitmediğine dair, ''Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarının bir kısmı devam ediyor. Bir kısmı için de çalışıyoruz. Projemizin içinde var. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamayız. Büyük bir kısmı, daha önce yapılan anlaşmalarla sağlanmıştı. Yapacağımız bir anlaşma daha bunu tamamlayacaktır. Icardi önemli oyuncumuz, sistem aynı şekilde devam ediyor.'' demişti.

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