Galatasaray'da Icardi depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Icardi depremi

Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Icardi Galatasaray'ın Avusturya kampında depresyona girdi.

Geçtiğimiz günlerde Avusturya’ya giden Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Burada LASK Linz ile hazırlık maçında karşı karıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Mağlubiyete rağmen genç oyuncu Metehan Baltacı’nın performansı Galatasaray’da memnuniyet yaratırken bir başka gelişme ise can sıktı.

ICARDI DEPRESYONA GİRDİ

Eşi Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan Mauro Icardi’nin antrenmanlardaki mutsuz görüntüsü yönetim ve teknik heyeti endişelendirdi.

Depresyona girdiği düşünülen Arjantinli yıldızın performansının iyice düştüğü gözlemlendi.

Mauro Icardi’yi neşelendirmek için yönetim, teknik heyet oyuncular ve taraftarlar adeta seferberlik ilan etti.

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