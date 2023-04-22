Galatasaray'da Karagümrük maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Karagümrük'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenman sırasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tesislere geldi.
Özbek ve yöneticiler futbolcularla bayramlaşırken, Karagümrük maçında galibiyet beklediklerini bildirdiler.