Ghezzal bavulunu toplayacak

Kaynak: Hürriyet
Ghezzal bavulunu toplayacak
Beşiktaş'ta 4. yılını geçiren Rachid Ghezzal, yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cezayirli futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Beşiktaş'ta geçirdiği sakatlıklardan dolayı formunda büyük bir düşüş yaşayan Rachid Ghezzal ile ilgili karar çıktı.

Sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Ghezzal'ın gelecek sezonki kadro planlamasında yer almayacağı iddia edildi.

Kiralık gidenler döneceği zaman yabancı sayısı 19 futbolcuya ulaşacak olan Beşiktaş'ın yeni sezonda uygulanacak olan kural gereği bu sayıyı 12'ye indirmesi ve en az 7 isimle yollarını ayırması gerekiyor.

LİSTENİN BAŞINDA GHEZZAL VAR
2020-21 sezonunda Leicester City'den kiralık olarak gelen ve 3 milyon euro'ya bonservisi alınan Rachid Ghezzal, bu isimlerin başında geliyor.

Beşiktaş'ın 2021-22 sezonu öncesi 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Ghezzal'ın bonservisinin alınması sonrası şanssızlıklar peşini bırakmadı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı uzun süredir takımını yalnız bırakan Cezayirli futbolcu, 60 maçta forma giyemedi.

Beşiktaş'ta 2 milyon 250 bin euro maaş alan Ghezzal, takımın en yüksek maaş alan futbolcuları arasında.

Ghezzal şu ana kadar devam etmesine dair bir temas olmadığını belirtirken “Beşiktaş’ı sevdim kalmak isterdim. Ama yeni dönemde yeni sistem olacağını belirttiler. Saygı duyuyorum” dedi.

BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞADI
32 yaşındaki futbolcu, kiralık geldiği ilk sezondaki performansına 3 sezonun toplamında ancak yaklaşabildi.

Siyah-beyazlıların hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nı kazandığı sene 35 maçta süre alan Ghezzal, 8 gol atarken 18 asist yaparak 26 gole direkt katkı verdi.

Ancak sonraki 3 sezonda oynadığı 86 karşılaşmada 8 gol, 15 asiste ulaşabildi.

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