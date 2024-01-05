Galatasaray’da Kerem’in durumu belli oldu

Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, burnundan operasyon geçirdi.

Galatasaray Kulübü, Kerem Aktürkoğlu’nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Milli futbolcunun pazar günü Konyaspor ile oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın teknik ekibi de milli futbolcuyu riske etmek istemiyor.

KONYASPOR MAÇINDA 6 EKSİK

Galatasaray’da Konyaspor maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor. Sakat olan Oliveira ve Davinson Sanchez’in yanında cezalı olan Sacha Boey ve Lucas Torreira da Konyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

Ayrıca Bakambu ve Ziyech de Afrika Kupası için milli takıma gitti.

Aslan, önemli eksiklerine rağmen Konyaspor karşısında 3 puanı hedefliyor.



