Galatasaray sol bekini Almanya'da buldu. Söz kesildi, imza an meselesi

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Angelino beklentilerin altında kaldı, Galatasaray'a veda etmeye hazırlanıyor. Leipzig'den 6 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralanan İspanyol futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak.

Sol bek pozisyonu için arayışa geçen Sarı-Kırmızılılar; teknik direktör Okan Buruk'un talebiyle Freiburg II'de forma giyen Berkay Yılmaz'ı yakın takibe almıştı. Okan Buruk; 18 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüşüp ikna etmişti. Yönetim de menajeriyle yaptığı pazarlıklarda her konuda anlaşma sağladı.

Şimdi sıra Freiburg'ta... Güncel piyasa değeri 250 bin Euro olan Berkay Yılmaz'ın uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3. lig ekibi Freiburg II'de 6 maça çıkan Berkay 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.