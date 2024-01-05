Galatasaray'ın hedefi 9

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın hedefi 9
Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray’da gözler Okan Buruk’un sahaya süreceği 11’e çevrildi.

Kart cezalısı Sacha Boey ve Lucas Torreira bu maçta oynayamayacak.

Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11’i belirlemek için çaba sarf ediyor.

Galatasaray’da Tümosan Konyaspor hazırlıkları sürüyor.

Süper Lig’de evinde çıktığı 8 maçın tamamını kazanan sarı kırmızılı takım bu maçta da galibiyet peşinde. Teknik direktör Okan Buruk, sahada görevlendireceği 11’i netleştirmeye çalışıyor.

Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera olacak. Sakatlığı geçen Davinson Sanchez’in Abdülkerim Bardakcı ile birlikte savunmanın ortasında oynaması bekleniyor. Sacha Boey sarı kart cezası sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Okan Buruk, savunmanın sağında Kaan Ayhan ile Barış Alper Yılmaz arasında seçim yapacak.

Barış Alper’in sağda forma giymesi durumunda, sol bekte Kazımcan Karataş oynayacak. Galatasaray’ın orta sahasında da ciddi eksikler bulunuyor.

Cezalı Torreira ve sakatlığı bulunan Oliveira’nın yerine Ndombele ve Kerem Demirbay’ın oynaması bekleniyor. Kaan Ayhan’ın maça sağ bekte başlamaması halinde, orta sahada forma şansı bulması da muhtemel. Hücumun solunda Kerem Aktürkoğlu, sağında ise Wilfried Zaha yer alacak.

Teknik direktör Okan Buruk forvet arkasında Dries Mertens, ileri uçta ise Mauro Icardi’ye görev verecek..


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