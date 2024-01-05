Galatasaray'a büyük meydan okuma! 'Herkes görsün bilsin, kim doğru, kim yanlış' diyerek açıkladı

Örneğin Yusuf Demir. Alacağı için ihtar çektiği belirtiliyor, Galatasaray bu habere "Saçma sapan" diye karşılık geliyor.

Bazı futbolcular için yapılan astronomik ödemeler de gündemde.

Milliyet gazetesi yazarı Mustafa Anıklı, Galatasaray'ın yalanlamasına sert bir karşılık verdi bugün.

Anıklı önce Angelino'yu anlattı yazısında. Yarım sezon için bu futbolcunun maliyetinin 3.8 milyon Euro olduğunu iddia etti. Kalem kalem de açıkladı:

- Leipzig'e kiralama bedeli 1,5 milyon euro.

- Futbolcuya 2,3 milyon euro.

- Yani 19 maç için 3,8 milyon euro.

- Vergi ve masrafları da ayrı.

Anıklı yazısında Yusuf Demir'e getirdi konuyu. 6 milyon Euro'ya alındığını, şu anda Basel'de kiralık olarak yer aldığını hatırlattı. Yusuf Demir'in Galatasaray'a alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle ihtar çektiği haberlerine verilen "Saçma sapan" karşılığına çok sert cevap verdi.

"Eğer mertseniz delikanlıysanız Yusuf Demir ihtarname çekmedi. 2 Ocak'ta yani son gün hesaba para yatmadı dersiniz" dedi ve ekledi:

"Kim doğru, kim yanlış. Herkes görsün bilsin."

Galatasaray bu iddialara ne diyecek, meydan okumaya nasıl bir cevap verecek?

Şimdi merak edilen bu.