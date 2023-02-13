﻿Juan Mata yolun sonunda. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray, sezon başında Manchester United'la sözleşmesi biten Mata'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.



Sezon başında sessiz sedasız Galatasaray'a 1+1 yıllık imza atan Juan Mata, beklediği süreleri alamadı.



Sabah'ın haberine göre; Lig ve Kupada 4 kez ilk 11'e giren tecrübeli oyuncunun, sözleşmesinde opsiyonun devreye girmesi için en az 20 maçta 45 dakika sahada kalması gerek olduğu öğrenildi.

MUCİZELERE BAĞLI

Hatayspor ve Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi sonucu Galatasaray'ın ligde kalan maç sayısı 12'ye indi. Kupayı kazanması halinde 4 maç daha oynayacak sarı-kırmızılı takımda Mata'nın opsiyonu bir anlamda mucizelere bağlı.

Mertens'in yedeği olarak transfer edilen İspanyol yıldız, Zaniolo'nun gelişiyle iyice gözden düştü. Şu ana kadar 3 gol-1 asistlik katkı yapabilen Mata, hocası Okan Buruk'un ana planlarında yer almıyor.

YOLLAR AYRILACAK

1.9 milyon Euro garanti ücret ödenen 34 yaşındaki deneyimli orta saha ile yollar sezon sonunda kesin olarak ayrılacak.

Mata'nın ülkesi İspanya'da kariyerine devam etmesi bekleniyor.

Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a imza atmasıyla ilgili olarak şunları söylemişti: "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedefliyor. Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı."