Galatasaray'da mutlu son. Fransızlar transferi geceyarısı duyurdu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da mutlu son. Fransızlar transferi geceyarısı duyurdu
Sacha Boey'in gidişiyle sağ bek aramaya başlayan Galatasaray'a müjdeli haber geldi.

Galatasaray; Sacha Boey'yi 30+5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'e sattıktan sonra hemen sağ bek aramaya başlamıştı.
İlk hedef olarak Fransız ekibi Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon'u belirlemişti. Uzun süren görüşmeler gece geç saatlerde tamamlandı.
Fransız basınından Foot Mercato transferin mutlu sonla noktalandığını okuyucularına duyurdu.
Anlaşmanın detaylarına göre 23 yaşındaki Fransız sağ bek sezon sonuna kadar kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.
İki kulüp arasındaki anlaşmada herhangi bir satın alma opsiyonu bulunmuyor.
Lorenz Assignon, Galatasaray forması giymek için yakında Türkiye’ye gelecek.
Assignon, bu sezon Rennes’te 21 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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