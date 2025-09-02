Galatasaray'da mutlu son! İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor: İşte uçağının ineceği saat

Kaleci problemini Uğurcan Çakır'la çözen Galatasaray, orta saha transferini de bitirdi. Aslan, Manchester City'nin gurbetçi orta sahası İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY İÇİN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ile Manchester City, İlkay Gündoğan için anlaşmaya vardı. Kulüplerin kendi aralarında sözleşme imzaladıkları ve tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek için bugün 16.05'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

