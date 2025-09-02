Galatasaray'da mutlu son! İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor: İşte uçağının ineceği saat

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da mutlu son! İlkay Gündoğan İstanbul'a geliyor: İşte uçağının ineceği saat

Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katan Galatasaray, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ı, İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

Kaleci problemini Uğurcan Çakır'la çözen Galatasaray, orta saha transferini de bitirdi. Aslan, Manchester City'nin gurbetçi orta sahası İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

KAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'daKAP geldi! Uğurcan Çakır resmen Galatasaray'da

ilkay-gundogan-man-city-2022-1660560593-90215.jpg

KAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'deKAP geldi! Ederson Moraes Fenerbahçe'de

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY İÇİN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray ile Manchester City, İlkay Gündoğan için anlaşmaya vardı. Kulüplerin kendi aralarında sözleşme imzaladıkları ve tecrübeli oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek için bugün 16.05'de İstanbul'da olacağı belirtildi.

İsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD varİsmail Kartal'ın fotoğrafını kim sızdırdı? İşin içinde TÜSİAD var

Galatasaray istiyordu! Pavard kararını verdiGalatasaray istiyordu! Pavard kararını verdi

Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!Uğurcan Çakır'ın babasından flaş açıklama!

Son Haberler
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Erdoğan'dan "Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı?" sorusuna yanıt
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Türk Bayrağı’na hakaret etti cezaevini boyladı! Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Böyle sponsorluk görülmedi! Hayırlı tıraşlar
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp ile Sadettin Saran birleşecek mi? Açıklama geldi
Borsa İstanbul’da günün ilk yarısı kayıpla kapandı! (2 Eylül 2025)
BIST 100’de hafif düşüş: Neler oluyor?