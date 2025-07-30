Galatasaray'da Osimhen bitti! Sırada o isim var...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Osimhen bitti! Sırada o isim var...

Victor Osimhen'i bu akşam İstanbul'a indirecek olan Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyuncunun hemen ardından prensipte anlaştığı kalecinin kulübüyle pazarlıklara başlayacakşlf

Victor Osimhen'in transferi için geri sayıma geçen Galatasaray'da öncelik verilen konulardan biri de kaleye yapılacak takviyede. Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesi ve takımdan ayrılmasının ardından çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan isim Manchester City'nin deneyimli kalecisi Ederson olmuş ve oyuncuyla anlaşılmıştı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Victor Osimhen'i, İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, yıldız oyuncunun şehre inmesinin ardından Ederson'un kulübü Manchester City ile tekrar görüşmelere başlayacak.

Öte yandan, dış basında yer alan haberlere göre; Ederson, Galatasaray'dan yıllık 6.5 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti.

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