Galatasaray'da Osimhen bitti! Sırada o isim var...

Victor Osimhen'in transferi için geri sayıma geçen Galatasaray'da öncelik verilen konulardan biri de kaleye yapılacak takviyede. Fernando Muslera'nın sözleşmesinin bitmesi ve takımdan ayrılmasının ardından çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekipte öne çıkan isim Manchester City'nin deneyimli kalecisi Ederson olmuş ve oyuncuyla anlaşılmıştı.

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Victor Osimhen'i, İstanbul'a getirecek olan Galatasaray, yıldız oyuncunun şehre inmesinin ardından Ederson'un kulübü Manchester City ile tekrar görüşmelere başlayacak.

Öte yandan, dış basında yer alan haberlere göre; Ederson, Galatasaray'dan yıllık 6.5 milyon euro kazanacağı teklifi kabul etti.

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