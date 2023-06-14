Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu

Sezon başı Mostafa Mohamed’i kiralık olarak kadrosuna katan Nantes, Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

Galatasaray’da satılan ilk isim belli oldu

Sezon başında Fransa Ligi ekiplerinden Nantes’e kiralanan ve sezonun bitmesiyle Galatasaray’a dönen yıldız golcü Mostafa Mohamed’in geleceği netleşti.

6 MİLYON EURO ÖDENECEK
Fransa basınında yer alan habere göre, Nantes, Mısırlı golcünün kiralık sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Haberde kulübün sarı-kırmızılılara kararını bildirmek için Perşembe gününe kadar vakti olduğu ve resmi teklifi yapmak için Perşembe gününe kadar bekleyeceği de aktarıldı.

GALATASARAY'DA 58 MAÇTA FORMA GİYDİ
2021’in Şubat ayında Zamalek’ten önce kiralanan daha sonra ise bonservisi alınan Mostafa Mohamed için Galatasaray yönetimi toplam 5.5 milyon Euro bedel ödemişti. Mısırlı golcü 1.5 sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 58 maçta 17 gol, 5 asist kaydetmişti. Mostafa Mohamed bu sezon forma giydiği Nantes formasıyla ise 51 maçta 11 gol ve 5 asist kaydetti.

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