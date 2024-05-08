Ayak burkulması nasıl geçer? Uzmanlar açıkladı

Ayak burkulması, hem büyüklerin hem de küçüklerin yaşayabileceği yaygın bir rahatsızlık olduğu biliniyor.

Bu durum genellikle ayak bileğinde şişlik, sıcaklık artışı, hareket güçlüğü ve ağrı gibi semptomlarla kendini gösterir.

Ayak burkulmasının yaygın sebepleri arasında, ayak bileğindeki yumuşak dokuların ve ligamentlerin aşırı gerilmesi veya yırtılması yer alır.

Örneğin, ani bir hareket sırasında veya ağır bir yük taşırken ayak bileği burkulabilir.

Ayak bileği burkulması semptomları gösteren bir bireyin, tanı ve tedavi için derhal bir acil servise başvurması ve ardından bir ortopedi uzmanına danışması gerekmekte.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Özcan Kalem, ayak burkulmasının tedavisi ve rahatlatılması hakkında şu bilgileri verdi:

"Tıbbi bir yetkiye sahip olmayan kişiler tarafından önerilen bazı bitkisel tedavi yöntemlerinin ayak burkulmasına iyi geldiği iddia edilse de, bu yöntemlerin çoğunun bilimsel olarak kanıtlanmış bir yararı yoktur. Ayak burkulması yaşayan kişilerin, sadece uzman doktorların önerilerine uymaları ve doğru tedaviyi almaları önemlidir.

Eğer ayakta hafif bir ağrı varsa ve yumuşak dokuda ödem görülüyorsa, burkulmanın etkisini azaltmak için bazı önlemler alınabilir. Ödem ve şişlik azalmaya başladığında, ayak bileğinizi topuktan destek alacak şekilde elastik bir bandajla sarabilirsiniz. Bu, ağrıyan ayak bileği için bir destek sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır. Ayrıca, zeytinyağı gibi kaygan bir yağ kullanarak veya özel bir krem sürerek burkulan bölgeye masaj yapabilirsiniz. Nazik dokunuşlarla yapılan masaj, eklem yakınındaki kasları gevşetir ve bilek çevresindeki ödemin azalmasına yardımcı olur."

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Deniz Algün ise şu eklemelerde bulundu:

"Bu tür yaralanmalar, kas zayıflıkları ve dengesizlikler gibi anormal durumları içerebilir. Eğer bu tür yaralanmalar tekrarlanırsa, kronik bir hale gelebilir ve ayak bileğindeki instabilite nedeniyle sürekli ağrılar meydana gelebilir. Eğer bir kişi, ayak bileğinin tamamen iyileşmesine ve rehabilitasyonuna izin vermeden işine, sporuna veya diğer aktivitelerine geri dönerse, bu durumlar yaşanabilir."

Ayak Burkulması Nedir?

Ayak bileğinin bükülmesi veya dönmesi sırasında meydana gelen ve ayak bileği kemiklerini bir arada tutan sert doku bağlarının gerilmesi veya yırtılması sonucu oluşan bir yaralanma türüdür. Kontrol dışı ve ters bir hareketle, ayak bileği eklemindeki bağ dokusu ve çevresindeki yumuşak dokular zarar görebilir.

Ayak Burkulması Belirtileri Nelerdir?

Ayak bileği burkulmalarında, yaralanan ayağın kullanılmasıyla ortaya çıkan ağrı, en belirgin semptomdur. Buna ek olarak, bölgesel morluk, şişlik, hareket edememe, hassasiyet ve dengesizlik gibi belirtiler de görülebilir. Yaralanma anında bir patlama hissi veya sesi duyulabilir.

Ayak Burkulmasına Ne İyi Gelir?

Ayak burkulmasında buz uygulaması, kompresyon, yükseltme ve ilaç tedavisi en etkili yöntemler arasındadır.

• Dinlenme: Ağrı ve şişliği artırmamak için aktivitelerden uzak durulmalıdır.

• Soğuk Kompres: Ayak burkulmalarında, ayağa hızlı bir şekilde 15-20 dakika boyunca buz kompresi yapılmalı ve bu işlem her 3 saatte bir tekrarlanmalıdır.

• Sıkıştırma: Şişliği azaltmak için elastik bir bandajla sıkıştırma yapılmalıdır.

• Yüksekte Tutma: Şişliği azaltmak için, ayağın kalp seviyesinden yüksekte tutulması sağlanmalıdır.

• İlaçlar: Reçetesiz satılan ağrı kesiciler, ağrı kontrolüne yardımcı olabilir, ancak doktor onayı olmadan kullanılmamalıdır.

Ayak Burkulması Nasıl Tedavi Edilir?

Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, alçı, koltuk değneği kullanımı, egzersiz, bandaj sargı, buz uygulaması ve istirahat bulunur.

Fizyoterapi gerektiren daha ciddi durumlarda, ayak kaslarını güçlendirmek için step tahtası kullanımı, çömelme, tek ayak üzerinde durma ve düşük yoğunluklu hareketler önerilir.

Kardiyo egzersizleri (koşu bandı, bisiklet) ve kum dolu sargı ağırlıkları ile elastik bantlar kullanarak yapılan ayak kaslarını güçlendirici hareketler ve dayanıklılık arttırıcı egzersizler de faydalı olabilir.