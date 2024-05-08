Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı

Kaynak: Haber Merkezi
Paraya kıydı. Serenay bir saat için 7 asgari ücret harcadı
Serenay Sarıkaya kıyafetiyle yine sosyal medyayı salladı.

Netflix’te yayınlanacak Kimler Geldi Kimler Geçti'nin dizisinin yıldızı Serenay Sarıkaya kıyafetiyle yine olay oldu. Bu özel gece için seçtiği kan kırmızısı elbise ve çizmeleri takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Kimi takipçi kıyafeti çok beğenirken kimi ise eleştirmeden geri kalmadı. İşte yorumlar: ‘Bi sen geçmedin bi senden geçemedim be’, ‘Kırmızı çizgimizsin’, ‘Bu sefer olmamış’.

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Serenay Sarıkaya’nın elbisesi ve çizmesinin fiyatı ise dudak uçuklattı. The Attico markalı elbise tam 65 bin TL, çizmenin ise 60 bin TL olduğu ortaya çıktı. Toplamda sadece kıyafeti için 125 bin TL harcayan güzel yıldız, ortalığı ateşe verdi.

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Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş ve Meriç Aral gibi birçok yıldızın yer aldığı dizi, büyük merak konusu olmuştu.

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